ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

НАБУ оголосило нові підозри по справі розтрати "СхідГЗК"

Новини » Політика    02.10.2019 - 12:36
НАБУ оголосило нові підозри по справі розтрати "СхідГЗК"
Іллюстративне фото (РБК-Україна)

Йдеться про колишнього заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК"

Детективи Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) повідомили двом особам про підозру у розтраті 25,4 млн грн державного підприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат". Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-служба НАБУ.

Йдеться про колишнього заступника генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК" та директора ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс". Їх оголошено в розшук.

"Дії підозрюваних кваліфікуються за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем"). Оскільки місцезнаходження цих осіб не встановлено, про підозру їм повідомлено в порядку ст. ст. 135, 278 Кримінального процесуального кодексу України та підозрюваних оголошено в розшук", - йдеться у повідомленні.

Слідство встановило, що в 2015 році екс-керівник підприємства уклав з директором ТОВ "Торговий дім "Еко-Сервіс" додаткові угоди до договору на закупівлю мінералів (сірки) для потреб підприємства, внаслідок чого протиправно збільшено ціну за одиницю товару на 31%, а у подальшому на 57%, що призвело до збитків для державного підприємства в сумі 25,4 млн грн.

Крім того, за даними інших ЗМІ, НАБУ заочно повідомило про підозру колишньому заступнику генерального директора із забезпечення виробництва ДП "СхідГЗК" Ігорю Голобородьку та директору ТОВ "Торговий дім «Еко-Сервіс" Ігорю Ведуті у розтраті коштів.

Нагадаємо, раніше Національне антикорупційне бюро України опублікувало схему розтрати коштів держпідприємства "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" по ще одній схемі.

Фігуранта справи Бузини обрали в громадську раду НАБУ У НАБУ спростували розслідування щодо Байдена
Новини України подозрениеНАБУВостГОКрастрата
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся