НАБУ почало розслідування щодо можливих зловживань голови ФФУ Павелка

Розслідування стосується можливих зловживань при виділенні коштів на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) почало розслідування щодо службових осіб законодавчої та виконавчої гілок влади щодо можливих зловживань при виділенні коштів на будівництво футбольних полів зі штучним покриттям. Про це йдеться у повідомленні прес-служби НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в зверненнях громадських організацій та публікаціях преси щодо можливих зловживань службових осіб законодавчої та виконавчої гілок влади, підслідних НАБУ, при виділенні коштів та закупівлях коштом державного бюджету робіт та послуг із будівництва футбольних полів зі штучним покриттям", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє "Громадське" з посиланням на керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького, розслідування стосується зокрема Павелка.

Як зазначається, правоохоронці розслідують справу за ст. 366-1 (Декларування недостовірної інформації), ч.3 ст.368-2 (незаконне збагачення), ч.2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу України.

"Принагідно зазначаємо, що факт внесення відомостей до ЄРДР жодним чином не свідчить про те, що з боку тієї чи іншої особи дійсно мали місце неправомірні дії. З метою встановлення об’єктивних фактів та збору доказів і проводиться досудове розслідування", - зазначили у НАБУ.

У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детективи НАБУ розпочали розслідування за фактами, викладеними в зверненнях... Опубліковано НАБУ 14 червня 2018 р.

Нагадаємо, раніше Павелко заявляв, що в суди починають надходити оскарження рішень у справі про махінації в українському футболі.