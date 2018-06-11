Однак він відмовився назвати прізвища народних депутатів

У НАБУ готуються нові подання на нардепів. Готуються нові подання на народних депутатів. Про це заявив директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник після прес-брифінгу.

Так, Артем Ситник повідомив, що готуються нові подання на народних депутатів.

Однак він відмовився назвати прізвища народних депутатів.

"Ми не анонсуємо і не коментуємо подання та підозри. Прізвища я називати не можу. Ми є правоохоронним органом, що працює в різних сферах, в тому числі щодо тих депутатів, які задіяні в корупційних схемах. Подання звичайно будуть, над ними зараз йде активна робота", - розказав Ситник.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що НАБУ проводить розслідування проти Лещенка за фактами незаконного збагачення.