НАБУ 3,5 года вводило общество в заблуждение по делу "Роттердам+", - нардеп

Национальное антикоррупционное бюро на протяжении 3,5 лет тиражировало безосновательные обвинения в деле "Роттердам+".

Об этом сообщил народный депутат Валентин Наливайченко на своей странице в Facebook.

"Оказалось, что все 3,5 года НАБУ и САП кормили украинцев выдумками и домыслами - на самом деле никаких веских доказательств для суда собрано не было", - пишет нардеп.

Он также напомнил, что еще в 2018 году НАБУ получило заключение Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ), в котором было четко указано, что формула "Роттердам+" не нанесла ущерба ни государству, ни потребителям электрической энергии.

"Однако тогда медиа-миф о "Роттердам+" набрал такого размаха, что НАБУ просто так не смогло закрыть дело и упорно искало новых экспертов, которые бы подтвердили медиа-миф", - добавил Наливайченко.

Именно тогда у следствия возникла идея привлечь к делу экспертизу Службы безопасности Украины, которая в середине августа 2020 года также не подтвердила нанесение ущерба. Такое решение экспертизы СБУ фактически поставило точку в расследовании и лишило дело дальнейших перспектив, отмечает нардеп.

"Я считаю, что следователи должны набраться мужества восстановить ее и или пойти в суд и там иметь позорное поражение, либо закрыть дело и извиниться за тиражирование политических слоганов вместо объективного расследования", - подчеркнул Наливайченко.

Напомним, 8 августа истек срок досудебного расследования по делу "Роттердам+". НАБУ и САП не смогли направить дело в суд и остановили расследование на неопределенный срок.

НАБУ и лично директор бюро Артем Сытник сочли, что следствию не удалось экспертно подтвердить наличие убытков.

20 августа сразу несколько независимых друг от друга источников сообщили, что финальная экспертиза по делу "Роттердам+", выполненная Службой безопасности Украины, не подтвердила наличие убытков от действия формулы.

Ранее ряд других государственных экспертиз, проводимых, в том числе по обращению НАБУ, также установили отсутствие каких-либо убытков от действия формулы.

Расследование по делу "Роттердам+" началось в марте 2017 года. В нем принимали участие 15 детективов и 7 прокуроров.

Общие расходы государственного бюджета на проведение расследования составили 96 млн грн, по оценкам экс-главы НКРЭКУ Дмитрия Вовка.

Формула "Роттердам+" действовала для расчета стоимости угля при установлении прогнозной оптовой цены электроэнергии исключительно для промышленных потребителей в период 2016-2019 годов, и была отменена с 1 июля 2019 с введением рынка электроэнергии.