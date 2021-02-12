Набсовет "Суспільного" будут назначать по-новому: закон вступил в силу

В Украине устранили коллизию при назначении наблюдательного совета "Cуспільного". В пятницу, 12 февраля, соответствующий закон вступил в силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание "Голос Украины".

Документ вчера обнародовали в газете. Он вступил в силу со дня, следующего за днем опубликования.

Закон устанавливает срок полномочий членов наблюдательного совета "Cуспільного" - пять лет.

Согласно документу, депутатские фракции и группы Верховной рады текущего созыва не позднее чем за 2 месяца до истечения полномочий членов наблюдательного совета, избранных депутатскими фракциями и группами предыдущего созыва, смогут делегировать новых членов с учетом требований этого закона.

Однако фракции и группы, которые расформированы или сформировались после делегирования членов наблюдательного совета НОТУ, не смогут делегировать представителей в такой совет.

В законе прописано, что за 90 дней до окончания полномочий членов наблюдательного совета НОТУ Нацрада по вопросам телевидения и радиовещания письменно сообщает депутатским фракциям и группам о необходимости избрания в течение 45 дней новых членов совета.

В случае досрочного прекращения полномочий члена набсовета депутатская фракция или группа, если она не расформирована, принимает решение об избрании нового члена на срок, оставшийся до окончания полномочий члена совета, полномочия которого досрочно прекращены.

Если до даты проведения выборов нового состава ВР осталось 180 или меньше календарных дней, депутатские фракции или группы не могут избирать членов набсовета "Суспільного".