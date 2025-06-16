Набрид ШІ в Google? Ось як відключити AI-пошук за кілька хвилин

Багато експертів, включно з авторами технологічних видань, зазначають, що AI Overviews не завжди економлять час. Відповіді, згенеровані ШІ, можуть бути неточними або неповними, що змушує користувачів все одно переходити за посиланнями, щоб перевірити інформацію.

Крім того, виникає питання: якщо ШІ підставляє текст із сайтів, які залежать від відвідуваності, що буде з цими ресурсами в майбутньому, якщо трафік зникне?

Але якщо ви хочете повністю обійти AI Overviews і отримувати тільки стандартні результати з вкладки "Веб", це цілком можливо.

Як вимкнути AI Overviews у Google Chrome (на комп'ютері)

Щоб налаштувати Chrome так, щоб він за замовчуванням показував тільки "чисту" веб-видачу без оглядів ШІ, виконайте такі кроки:

Натисніть на три крапки в правому верхньому кутку браузера Chrome

Перейдіть у Налаштування, Пошукова система, Управління пошуковими системами та пошук

У розділі "Пошук по сайту" натисніть кнопку "Додати"

Введіть ім'я: Google/Web

Введіть ярлик: https://www.google.com/

Введіть URL: {google:baseURL}search?udm=14&q=%s

Натисніть "Додати"

Потім натисніть на три крапки поруч із новим рядком пошуку і виберіть "Використовувати за замовчуванням".

Тепер будь-який ваш пошук у Chrome виконуватиме запит безпосередньо у вкладці "Веб", минаючи AI-огляди.

Як відключити AI Overviews у Chrome на комп'ютері (фото: Engadget)

Альтернативні способи відключення AI Overviews

Журнал Tom's Hardware пропонує ще один спосіб - за допомогою розширення для браузера. Воно не вимикає ШІ-відповіді повністю, але приховує їх візуально з екрана. Це простий спосіб позбутися AI Overviews, при цьому зберігши звичний інтерфейс вкладки "Все".

Як вимкнути AI Overviews на смартфоні

Для мобільних пристроїв покрокову інструкцію можна знайти на сайті tenbluelinks.org. Там описані рішення як для Android, так і для iOS. Досить відкрити посилання в браузері на телефоні та слідувати інструкції.