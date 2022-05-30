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Наборы от гумпроекта "Спасаем жизни" получили уже 55 тысяч человек, - Вишняков

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Понедельник 30 мая 2022 17:08
Наборы от гумпроекта "Спасаем жизни" получили уже 55 тысяч человек, - Вишняков Фото: наборы от гумпроекта Спасаем жизни получили уже 55 тысяч человек (facebook com)
Автор: Илона Свиридова

Уже 55 тысяч украинцев получили продуктовые наборы от гуманитарного проекта "Спасаем жизни", созданном группой "Метинвест" и ДТЭК при координации Фонда Рината Ахметова. Партнерами проекта стали 88 компаний со всего мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на руководителя проекта Александра Вишнякова.

Меморандум с Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, который гумпроект подписал на днях, позволит увеличить объемы ежемесячной помощи на 200 тонн.

"По международным оценкам, каждый пятый украинец сегодня сталкивается с голодом. Наши партнеры знают, какие продукты питания у нас в приоритете, чтобы оказать помощь самым незащищенным слоям населения — инвалидам, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Именно для них формируются помощь из самых необходимых продуктов питания. Эти наборы формируются по стандартам ВОЗ, его хватает на 10-14 дней сбалансированного питания. Такие наборы получили уже 55 тысяч человек. А благодаря партнерству, подписанному с министерством Германии, мы сможем увеличить это количество до 100 тысяч человек", - рассказал Вишняков.

По его словам, гумпроект находится в плотном контакте с военными администрациями городов. Именно они определяют объем помощи, который необходим, сколько социально незащищенных людей там находится, сколько людей остается в городах, которые находятся в эпицентре боевых действий.

Напомним, Фонд Do it together подписал меморандум о сотрудничестве c Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.

В рамках этого меморандума планируется, что Украина будет получать от Германии 200 тонн помощи ежемесячно, что позволит увеличить количество украинцев, которые эту помощь получают, до 100 тысяч человек.

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