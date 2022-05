Наборы от гумпроекта "Спасаем жизни" получили уже 55 тысяч человек, - Вишняков

Меморандум с Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии, который гумпроект подписал на днях, позволит увеличить объемы ежемесячной помощи на 200 тонн.

"По международным оценкам, каждый пятый украинец сегодня сталкивается с голодом. Наши партнеры знают, какие продукты питания у нас в приоритете, чтобы оказать помощь самым незащищенным слоям населения — инвалидам, матерям-одиночкам, многодетным семьям. Именно для них формируются помощь из самых необходимых продуктов питания. Эти наборы формируются по стандартам ВОЗ, его хватает на 10-14 дней сбалансированного питания. Такие наборы получили уже 55 тысяч человек. А благодаря партнерству, подписанному с министерством Германии, мы сможем увеличить это количество до 100 тысяч человек", - рассказал Вишняков.

По его словам, гумпроект находится в плотном контакте с военными администрациями городов. Именно они определяют объем помощи, который необходим, сколько социально незащищенных людей там находится, сколько людей остается в городах, которые находятся в эпицентре боевых действий.

Напомним, Фонд Do it together подписал меморандум о сотрудничестве c Координационным центром Федерального министерства продовольствия и сельского хозяйства Германии.

В рамках этого меморандума планируется, что Украина будет получать от Германии 200 тонн помощи ежемесячно, что позволит увеличить количество украинцев, которые эту помощь получают, до 100 тысяч человек.