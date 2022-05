Набори від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали вже 55 тисяч осіб, - Вишняков

Меморандум з Координаційним центром Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини, який гумпроект підписав днями, дозволить збільшити обсяги щомісячної допомоги на 200 тонн.

"За міжнародними оцінками, кожен п'ятий українець сьогодні стикається з голодом. Наші партнери знають, які продукти харчування у нас в пріоритеті, щоб надати допомогу найбільш незахищеним верствам населення — інвалідам, матерям-одиначкам, багатодітним сім'ям. Саме для них формуються найнеобхідніші продукти харчування. Ці набори формуються за стандартами ВООЗ, його вистачає на 10-14 днів збалансованого харчування. Такі набори отримали вже 55 тисяч осіб. А завдяки партнерству, підписаному з Міністерством Німеччини, ми зможемо збільшити цю кількість до 100 тисяч осіб", - розповів Вишняков.

За його словами, гумпроект знаходиться в щільному контакті з військовими адміністраціями міст. Саме вони визначають обсяг допомоги, який необхідний, скільки соціально незахищених людей там знаходиться, скільки людей залишається в містах, які знаходяться в епіцентрі бойових дій.

