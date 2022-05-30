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Набори від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали вже 55 тисяч осіб, - Вишняков

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Понеділок 30 травня 2022 17:08
Набори від гумпроекту "Рятуємо життя" отримали вже 55 тисяч осіб, - Вишняков Фото: набори від гумпроекту рятуємо життя отримали вже 55 тисяч осіб (facebook com)
Автор: Ілона Свиридова

Вже 55 тисяч українців отримали продуктові набори від гуманітарного проекту "Рятуємо життя", створеному групою "Метінвест" і ДТЕК при координації Фонду Ріната Ахметова. Партнерами проекту стали 88 компаній з усього світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на керівника проекту Олександра Вишнякова.

Меморандум з Координаційним центром Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини, який гумпроект підписав днями, дозволить збільшити обсяги щомісячної допомоги на 200 тонн.

"За міжнародними оцінками, кожен п'ятий українець сьогодні стикається з голодом. Наші партнери знають, які продукти харчування у нас в пріоритеті, щоб надати допомогу найбільш незахищеним верствам населення — інвалідам, матерям-одиначкам, багатодітним сім'ям. Саме для них формуються найнеобхідніші продукти харчування. Ці набори формуються за стандартами ВООЗ, його вистачає на 10-14 днів збалансованого харчування. Такі набори отримали вже 55 тисяч осіб. А завдяки партнерству, підписаному з Міністерством Німеччини, ми зможемо збільшити цю кількість до 100 тисяч осіб", - розповів Вишняков.

За його словами, гумпроект знаходиться в щільному контакті з військовими адміністраціями міст. Саме вони визначають обсяг допомоги, який необхідний, скільки соціально незахищених людей там знаходиться, скільки людей залишається в містах, які знаходяться в епіцентрі бойових дій.

Нагадаємо, Фонд do it together підписав меморандум про співпрацю з Координаційним центром Федерального міністерства продовольства і сільського господарства Німеччини.

В рамках цього меморандуму планується, що Україна буде отримувати від Німеччини 200 тонн допомоги щомісяця, що дозволить збільшити кількість українців, які цю допомогу отримують, до 100 тисяч осіб.

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