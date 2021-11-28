Наблюдатели ОБСЕ насчитали за сутки более 800 нарушений на Донбассе

Уточняется, что большинство нарушений (491) произошло в районе восточнее н.п. Гранитное (подконтрольный правительству, 60 км к югу от Донецка).

По оценке СММ, это связано с учениями с боевой стрельбой, что является нарушением решения Трехсторонней контактной группы от 3 марта 2016 года. Согласно решению ТКГ, проводить учения с боевой стрельбой в зоне безопасности запрещено.

Как напоминают наблюдатели, за предыдущий отчетный период в Донецкой области было зафиксировано 609 нарушений режима прекращения огня.

"В Луганской области миссия зафиксировала 193 нарушения режима прекращения огня, в том числе 48 взрывов неопределенного происхождения", - сообщили в СММ.

Большинство нарушений произошло южнее неподконтрольного правительству Луганска, а также в районах к югу и юго-западу от участка разведения в районе н.п. Золотое (подконтрольный правительству, 60 км к западу от Луганска).

По оценке СММ, случаи, зафиксированные у временно оккупированных Луганска и Металлиста, были частью учений с боевой стрельбой, что также является нарушением упомянутого решения ТКГ.

За предыдущий отчетный период в Луганской области было зафиксировано 60 нарушений режима прекращения огня (большинство - вблизи участка разведения в районе Золотого).