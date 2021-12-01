Наблюдатели ОБСЕ насчитали около 40 единиц военной техники на оккупированном Донбассе

Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали размещение на оккупированной части Донбасса военной техники незаконных вооруженных формирований РФ. Нахождение ее там является нарушением Минских договоренностей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет миссии, опубликованном на сайте ОБСЕ.
"Миссия зафиксировала шесть гаубиц и шесть предположительно, танков, размещенных в нарушение линий отвода в неподконтрольных правительству районах Донецкой и Луганской областей, на полигоне вблизи Новоселовка (31 км к северо-востоку от Донецка)", - говорится в сообщении.
Также уточняется, что за линиями отвода, но вне выделенных мест хранения вооружения, СММ зафиксировала один зенитный ракетно-пушечный комплекс в подконтрольном правительству районе Донецкой области, а также 28 танков на территории Луганской области.
Кроме того, в ОБСЕ заявляют о трех боевых бронированных машинах на полигоне возле Новоселовки, а также о том, что боевики препятствовали работе миссии на блокпостах недалеко от Старомихайловки Донецкой области, а также Крещатицкого, Красной Могилы и Вознесеновки Луганской области.
Напомним, за сутки, 30 ноября, в районе проведения ООС боевики Российской Федерации четыре раза открывали огонь по позициям украинских защитников. В результате обстрелов никто не пострадал.
По состоянию на 7:00, 1 декабря, нарушений режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск не зафиксировано