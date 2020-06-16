Наблюдатели комитета ЕС против пыток могут посетить Украину

Представители Европейского комитета по предупреждению пыток (ЕКПП) могут посетить Украину. Вероятность такого визита возросла после событий в Кагарлыке.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Замкнутый круг: как власть намерена остановить пытки в полиции".

В комментарии изданию правозащитник и глава комитета Николай Гнатовский рассказал, что ЕКПП мониторит ситуацию с пытками в 47 странах Европейского региона. Украину эксперт называет "зоной риска", поскольку проблема нечеловеческого отношения полиции у нас достаточно распространена.

По его словам, представители комитета могут без предупреждения нанести визит в любую страну и проверить условия содержания заключенных и факты ненадлежащего обращения с ними. Вероятность такого визита в Украину возросла после событий в Кагарлыке.

"Я не имею права об этом говорить, так как такой визит должен быть "сюрпризом". Но Украина относится к тем странам, которые сравнительно часто посещает комитет. Поэтому, я думаю, что он точно следит за тем, что происходит. Поэтому, когда комитет будет готов, то он здесь появится", - отметил Гнатовский.

Напомним, в Украине прошли массовые акции с требованием отставки главы МВД Арсена Авакова.

Вопрос отставки Авакова возник на повестке дня после изнасилования и пыток девушки полицейскими в Кагарлыке.

Затем была стрельба в Броварах и задержание руководства Павлоградского отдела полиции, которое торговало наркотиками и также пытало задержанных.

Вчера во время избрания меры пресечения активисту Сергею Стерненко правоохранители в очередной раз продемонстрировали нечеловеческое отношение, жестко избив нескольких активистов, полицейских отстранили.