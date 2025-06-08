"На дитячий майданчик прийшов маніяк": Зеленський відповів на заяву Трампа про війну
Війна в Україні - це не "бійка дітей у парку", а протистояння з маніяком, який прийшов зі зброєю на чужу землю. Російський диктатор Володимир Путін давно не дитина й усвідомлює свої дії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського в інтерв'ю ABC News.
Журналіст запитала, чи вважає Зеленський, що президент США Дональд Трамп піддає Путіна достатньому тиску. У відповідь Зеленський зазначив, що останніми днями Трамп робив різні заяви.
"То він називав його божевільним, а тут раптом він сказав вчора, що ця війна нагадує йому бійку дітей у парку, яким треба трошки дати помахатись кулаками", - зазначив Зеленський.
Однак, як пояснив президент України, така алегорія про дітей точно не підходить до війни в Україні, адже українці не гралися з росіянами. І це історія не про двох дітей.
"Це конкретно вони прийшли до нас. І це доросла людина. Путін точно не дитина. Він розуміє, що він робив. І це більше схоже, як доросла людина, маніяк, який прийшов на дитячий майданчик, і там сидять діти, і він прийшов просто зі зброєю, і просто краде людей. Він викрадав дітей, це факт, він вбиває цих дітей, він вбивав - це факт. Він залишав дітей без батьків, ось на що це схоже. І тут не можна просто так сказати, на мій погляд, що давайте розтягнемо їх в сторони. Ніхто так не бореться з маніяками. Так не буває в житті. Це маніяк і дитина на дитячому майданчику", - наголосив глава країни.
Зеленський сказав, що Україна дуже змінилася і подорослішала через цю війну. Він пояснив, що зазвичай дорослі люди не ведуть переговори з маніяками - їх ізолюють або садять у тюрму.
"І з маніяками, зазвичай, дорослі люди цього світу, якщо ми діти вже, то дорослі люди цього світу зазвичай з маніяком не проговорюють ніщо, а ізолюють маніяка, садять його в тюрму, ізолюють від людей. А якщо це терорист, то з терористом пробують якось про щось поговорити, щоб визволити людей. Ось так це працює", - сказав президент.
Він також зауважив, що Путін не приховує, що він прийшов зі зброєю на українську землю, а навпаки пишається цим.
"Він розказує, що прийшов когось захистити. До цього він казав, що він сюди не приходив, це не я. А зараз він вже пишається тим, що так, він каже відверто, я прийшов туди і буду це робити, тому що вважаю, що історично це наша територія. Це маніяк, це не дитина", - підсумував президент.
Трамп порівняв війну з дитячим майданчиком
Нагадаємо, що днями Трамп порівняв Україну та Росію з дітьми на дитячому майданчику, яким потрібно дати побитися, перш ніж розбороняти, а також припустив, що йому доведеться запровадити санкції проти обох сторін.
Зауважимо, що раніше Зеленський вже відповів на порівняння війни з дитячою бійкою.
Зауважимо, що це не перша скандальна заява американського президента щодо України.
Ще під час виборчої кампанії в США Трамп неодноразово обіцяв швидко закінчити війну Росії проти України. Навіть говорив, що здатен це зробити за 24-48 годин. Проте після приходу у Білий дім від цих обіцянок фактично відмовився. У його команді пояснювали, що ці заяви були "жартом".
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