"На 20% больше": в Sinovac рассказали, как увеличить эффективность вакцины

Фото: вакцина от COVID-19 (РБК-Украина)

Китайская фармацевтическая компания Sinovac Biotech заявила, что ее вакцина противCOVID-19 показала высокий процент эффективности. Для этого необходимо увеличить время между двумя прививками.

Об этом сообщает Reuters.

По данным компании, во время клинических испытаний COVID-вакцина показала эффективность на 20% больше (или до около 70%) у 1394 пациентов, получивших плацебо или вакцину с разницей в три недели (21 день).

Еще неделю назад бразильские исследователи заявили, что вакцина от Sinovac Biotech показала эффективность в 50,4% после того, как во время испытаний более 9 тысяч добровольцев были привиты с разницей в 14 дней.

Также британские регулятивные органы заявили, что вакцина от COVID компании AstraZeneca и Оксфордского университета является более эффективной, когда разрыв между дозами увеличен, чем предполагалось изначально.

Напомним, вакцина компании Sinovac после испытаний в Бразилии показала эффективность чуть выше 50%.

В Турции и Индонезии эффективность вакцины Sinovac была выше.

Добавим, что Украина заключила первый контракт на поставку вакцины от COVID. Ожидается закупка почти 2 млн доз вакцины от Sinovac Biotech.

Также сообщалось, что эту вакцину будут производить в Харькове, а производство намерены наладить в 2022 году.