МЗУ провели форум про еволюцію Prozorro Market: обговорили зміни у сфері медичних закупівель

Медичні закупівлі України (МЗУ) 19 вересня організували форум для обговорення того, як Prozorro Market кардинально змінив сферу медичних закупівель в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗУ.

Електронний каталог Prozorro Market – це маркетплейс, де публічні замовники можуть легко, ефективно та ощадливо купувати необхідні товари, а постачальники – реалізовувати свою продукцію. Медичну частину каталогу адмініструють МЗУ.

Захід, який відбувся за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) через проєкт "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців" (SAFEMed), висвітлив результати п'ятирічної роботи каталогу, зокрема збільшення обсягів продажів медичних товарів до 10,1 млрд грн через е-каталог Prozorro Market та заощадження понад 520 млн грн у 2023 році. Також на заході обговорювали виклики та можливості для подальшого розширення, а замовники поділилися своїм досвідом використання платформи.

Форум об’єднав близько 150 представників закладів охорони здоров’я зі всієї України, бізнес-асоціацій та міжнародних організацій, електронних майданчиків та центральних закупівельних організацій.

"Каталог Prozorro Market – яскравий приклад того, як технології додають прозорості. Використання електронного каталогу дозволяє зменшувати ціни на медичні товари шляхом збільшення конкуренції між постачальниками, а це зменшує корупційні ризики, а також стандартизує та пришвидшує процедуру закупівель", – відзначила заступниця міністра охорони здоров’я України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Марія Карчевич.

"Символічно, що Медичні закупівлі України проводять Всеукраїнський Форум, присвячений Prozorro Market. Адже саме на початку цього місяця, 5 років тому була здійснена перша медична закупівля через е-каталог Prozorro Market. Тоді це були одноразові пінцети, які придбала Харківська міська дитяча поліклініка №12. Я чудово пам'ятаю цей момент, який відкрив нову сторінку в історії розвитку публічних закупівель", – додав генеральний директор МЗУ Едем Адаманов під час відкриття заходу.

Робін Мартц, директорка Офісу охорони здоров'я USAID в Україні, зазначила про підтримку USAID у впровадженні е-каталогу.

"За останні два роки USAID зміцнив спроможність лікарень по всій країні використовувати цей інструмент, допомагаючи їм оперативно закуповувати пріоритетні ліки, медичні товари та обладнання. Ця прозора, цифрова система сприяє приведенню системи охорони здоров’я у відповідність до європейських стандартів та просуванню прагнень України щодо вступу до ЄС", - підкреслила вона.

USAID через проект SAFEMed підтримує багатовекторний підхід до зміцнення та інституціоналізації е-каталогу. USAID SAFEMed також сприяв створенню Медичних закупівель України та е-каталогу Prozorro Market у рамках роботи з підтримки антикорупційних зусиль уряду України та пріоритизації орієнтованої на пацієнта допомоги.

Під час своєї промови директорка компанії SMD Ірина Горлова розповіла про динаміку державних госпітальних закупівель, поточний стан та перспективи подальшого розвитку електронного каталогу.

У свою чергу, директор ДУ "Інститут урології ім. акад. О.Ф. Возіанова НАМН України" Сергій Возіанов, розповів як е-каталог допомагає їм закуповувати медичні товари швидко та ощадливо.

Зазначимо, що обсяг продажів медичних товарів через електронний каталог Prozorro Market у першій половині 2024 року зріс до 10,1 млрд грн проти 235 млн грн за аналогічний період 2023 року. Лікарні за цей час заощадили 2 млрд грн, а середній показник економії на закупівлях через е-каталог склав 15,5%.

Також у межах заходу відбулася панельна дискусія формату відкритого мікрофону про Prozorro Market, до якої долучилися керівник проєкту Prozorro Market в МЗУ Віталій Овсянніков, комерційний директор E-tender Ігор Архипенко, керівниця Zakupivli pro Наталья Ковальова, керівниця відділу по роботі з державними замовниками Smart tender Катерина Черненко, керівниця відділу по роботі з публічними закупівлями Play tender Ірина Жураківська. Під час неї заклади охорони здоров’я мали змогу поставити низку питань про роботу з цим інструментом.