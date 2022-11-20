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У МЗС звернулися до Шольца: поставте Путіну ультиматум, Росія розуміє лише силу

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Київ, Неділя 20 листопада 2022 16:07
У МЗС звернулися до Шольца: поставте Путіну ультиматум, Росія розуміє лише силу Фото: посол України в Німеччині Андрій Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

У МЗС закликали канцлера Німеччини Олафа Шольца не просити, а вимагати від російської диктатора Володимира Путіна вивести війська з України. Там нагадали, що РФ розуміє лише силу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter заступника міністра закордонних справ Андрія Мельника.

"Пане канцлер. Радий, що ви закликали Путіна: "Закінчити цю війну", але це лише слова. Росія розуміє тільки силу. Поставте Путіну ультиматум. З болісними наслідками. Зупинити енергетичний геноцид українців. Зробіть це, будь ласка", - написав Мельник.

Що сказав Шольц

Нагадаємо, вчора німецький канцлер Олаф Шольц звернувся до глави Кремля Володимира Путіна. Свою заяву він проголосив на державній партійній конференції Соціал-демократичної партії Німеччини.

"Припиніть цю війну, виведіть свої війська і розчистіть шлях для переговорів про мир з Україною, який не був би продиктований Росією. Жодна країна не є сусіднім заднім двором. Ніхто не має права зазіхати на чужу територію", - адресував він Путіну.

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МИД Украины Олаф Шольц
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