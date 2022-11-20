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В МИД обратились к Шольцу: поставьте Путину ультиматум, Россия понимает только силу

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Киев, Воскресенье 20 ноября 2022 16:07
В МИД обратились к Шольцу: поставьте Путину ультиматум, Россия понимает только силу Фото: посол Украины в Германии Андрей Мельник (germany.mfa.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

В МИД призвали канцлера Германии Олафа Шольца не просить, а потребовать от российского диктатора Владимира Путина вывести войска из Украины. Там напомнили, что РФ понимает только силу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра иностранных дел Андрея Мельника.

"Господин канцлер. Рад, что вы призвали Путина: "Закончить эту войну", но это только слова. Россия понимает только силу. Поставьте Путину ультиматум. С болезненными последствиями. Остановите энергетический геноцид украинцев. Сделайте это, пожалуйста", - написал Мельник.

Что сказал Шольц

Напомним, вчера немецкий канцлер Олаф Шольц обратился к главе Кремля Владимиру Путину. С заявлением он выступил на государственной партийной конференции Социал-демократической партии Германии.

"Прекратите эту войну, выведите свои войска и расчистите путь для переговоров о мире с Украиной, который бы не был продиктован Россией. Ни одна страна не является соседним задним двором. Никто не имеет права посягать на чужую территорию", - адресовал он Путину.

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