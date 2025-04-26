МЗС до річниці аварії на ЧАЕС: Кремль знову нехтує людським життям

Сьогодні, 26 квітня минає 39 років від дня аварії на Чорнобильській АЕС. У МЗС України наголосили, що Кремль тоді і зараз нехтує людським життям.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МЗС України.

У заяві МЗС України наголошується, що трагедія стала наслідком експерименту, який вимагала Москва для підтвердження своїх амбіцій, порушуючи основні правила безпеки.

Спроби радянської влади приховати масштаби катастрофи призвели до радіаційного опромінення мільйонів людей, забруднення понад 145 000 квадратних кілометрів територій, зокрема 2 218 населених пунктів в Україні.

Від наслідків катастрофи постраждало майже 5 мільйонів людей.

У 2022 році зона відчуження ЧАЕС стала однією з перших цілей російського вторгнення. Протягом 36 днів окупації російські війська порушували радіаційний режим і використовували територію як військову базу.

У 2025 році Росія здійснила удар дроном по захисній інфраструктурі ЧАЕС, що призвело до пошкодження елементів захисної оболонки, підвищивши ризики для об'єкта "Укриття".

МЗС України наголошує на необхідності повернення повного контролю над ядерними об'єктами для гарантування глобальної безпеки.

"У річницю Чорнобильської трагедії ми вкотре наголошуємо: ціна мовчання, цинізму й безкарності — надто висока. Лише спільними діями ми зможемо зупинити російський терор і запобігти повторенню таких трагедій", - заявили у МЗС.