У МЗС відреагували на звіт HRW щодо використання протипіхотних мін Україною

В Україні належним чином проаналізують звіт Human Rights Watch, у якому стверджується, що наші військові нібито використовують заборонені протипіхотні міни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.

У відомстві нагадали, що Україна, реалізуючи право на самозахист відповідно до ст. 51 Статуту ООН, повністю виконує всі взяті на себе міжнародні зобов'язання на тлі злочинів росіян.

При цьому в МЗС наголошують, що зараз важливо універсалізувати механізми у сфері роззброєння та контролю за озброєнням.

"Очікуємо, що HRW спільно з її міжнародними партнерами з неурядових організацій та всією світовою спільнотою активізує зусилля на цьому напрямі, зокрема, чинячи тиск на РФ з метою негайного припинення злочинної війни проти України з використанням нею всього спектру негуманної зброї та повернення Hосії у міжнародне правове поле", - додали у відомстві.

Там нагадали, що Україна в рамках Оттавської конвенції знищила вже 3 мільйони протипіхотних мін, у тому числі ПОМ-3. А Росія, у свою чергу, продовжує активно використовувати весь спектр заборонених мін, зокрема і ПОМ-3, які становлять серйозну небезпеку для цивільних.

"Українська сторона завжди виявляла відкритість до взаємодії з міжнародними неурядовими організаціями, зокрема, лише минулого року було проведено низку зустрічей із представниками HRW. Розраховуємо також, що HRW активно сприятиме Україні в консолідації міжнародних зусиль з надання допомоги нашій державі у сфері протимінної діяльності", - зазначають у МЗС.