У МЗС відреагували на участь окупаційної влади Криму у Всесвітньому форумі міст

Окупаційна "влада" Криму приймає участь у 12-й сесії Всесвітнього форуму міст (WUF12), яка відбувається з 4 по 8 листопада в Каїрі (Єгипет). МЗС України у відповідь на це висловило рішучий протест.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт українського Міністерства закордонних справ.

"Наголошуємо, що участь представників окупаційної адміністрації РФ у заходах, що організовуються або проходять під егідою міжнародних організацій, передусім організацій системи ООН, є кричущим порушенням норм міжнародного права та низки резолюцій Генеральної Асамблеї ООН, зокрема, 68/262 "Територіальна цілісність України"", - йдеться у повідомленні.

У МЗС зазначили, що Росія задля спроб легітимізації незаконної окупації українських територій, намагається використовувати як міжнародні платформи, так і територію суверенних держав. У даному випадку Єгипет, свідомо провокуючи напругу, в тому числі на рівні двосторонніх відносин.

Проте попри численні наполягання української сторони, ООН-Хабібат так і не спромігся забезпечити належний контроль та визначити чіткий механізм реєстрації учасників WUF12, тим самим "допустивши до участі у заході злочинців і поставивши під загрозу реноме цього важливого заходу".

Резюмуючи МЗС закликало генсека ООН та керівництво ООН-Хабітат вжити невідкладні дії, щоб припинити використання майданчику WUF12 та ООН-Хабітат для спроб легітимізації тимчасової окупації територій України, а також поширення пропаганди та брехні російською окупаційною адміністрацією.

"Переконані, що особи, які допустили таку злочинну недбалість та дозволили участь у WUF12 представників окупаційної адміністрації Росії, тим самим продемонструвавши неповагу до цілей і принципів Статуту ООН, більше не можуть користуватися довірою держав-членів ООН, а відтак і мати честь працювати в ООН-Хабітат чи інших органах системи ООН", - додали у МЗС.