У МЗС відповіли на слова Дуди про "зростання злочинності" після закінчення війни в Україні

У відомстві зазначили, що Київ вдячний Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто президенту Анджею Дуді - за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави.

"Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", - наголосили у МЗС.

Там нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.

Крім того, ще з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.

"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", - зазначили у МЗС.