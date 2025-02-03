У МЗС відповіли на слова Дуди про "зростання злочинності" після закінчення війни в Україні

Міністерство закордонних справ України не погоджується з висловлюваннями президента Польщі Анджея Дуди, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС України.
У відомстві зазначили, що Київ вдячний Польщі за масштабну допомогу, надану Україні, а також особисто президенту Анджею Дуді - за послідовне просування інтересів України та заклики до партнерів збільшити підтримку нашої держави.
"Водночас ми не погоджуємося з представленням українських воїнів, які сьогодні ризикують життям, захищаючи Європу від російської навали, як нібито потенційної загрози для європейської безпеки", - наголосили у МЗС.
Там нагадали, що після 2014 року, коли сотні тисяч українців уже пройшли через фронт, жодного суттєвого зростання злочинності або загроз для Польщі чи Європи не спостерігалося.
Крім того, ще з перших років російської агресії, Україна приділяє пріоритетну увагу адаптації, соціалізації та інтеграції воїнів і розраховує на подальшу допомогу партнерів у цій важливій справі.
"Українські воїни та ветерани є не загрозою, а фактором безпеки для України, Польщі та всієї Європи. Вони є запорукою вільного та стабільного європейського майбутнього. Ми переконані, що сміливі українські чоловіки та жінки, які стали на захист своєї країни та всього світу від російських загарбників, заслуговують на найвищу повагу", - зазначили у МЗС.
Нагадаємо, сьогодні президент Польщі Анджей Дуда заявив, що закінчення війни Росії проти України може призвести до вибуху міжнародної організованої злочинності. На його думку, Києву знадобиться "масивна підтримка", щоб забезпечити свою безпеку.
"Уявіть собі ситуацію, коли тисячі людей, які прибули з передової, повертаються додому. Ті люди, які воюють з Росією, багато хто з них матиме проблеми з психікою... Вони повернуться у свої села, свої міста, де на них чекають зруйновані будинки, зруйновані заводи, зруйновані фабрики, відсутність роботи та перспектив", - сказав Дуда.
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