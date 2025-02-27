У МЗС відповіли на ідею представника Трампа повернутися до "Стамбульських угод"

"Стамбульські угоди"

Нагадаємо, після початку повномасштабної війни українська і російська делегації провели кілька раундів переговорів у Стамбулі. Жодних домовленостей за їхніми підсумками укладено не було.

Але Росія вигадала так звані "Стамбульські угоди", які фактично є вимогою капітуляції України.

Російські чиновники вже неодноразово заявляли про те, що вони готові обговорювати завершення війни на основі "Стамбульської угоди".

Детально про переговори України з Росією в Стамбулі - в матеріалі РБК-Україна.

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