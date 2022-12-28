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МЗС України засудило "вирок" українській активістці в Криму

Фото: МЗС України засудило вирок українській активістці в Криму (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Сьогодні, 28 грудня Міністерство закордонних справ України рішуче засудило "вирок" українській громадянській журналістці Ірині Данилович, який був винесений сьогодні російською окупаційною владою в тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар МЗС України.

За словами міністерства, наприкінці квітня 2022 року Данилович було викрадено російськими силовиками та ув’язнено в СІЗО Сімферополя. Згодом їй були висунуті звинувачення в "незаконному зберіганні вибухових речовин". Також в МЗС наголосили, що дане звинувачення вже "традиційний" фейк, який використовується російською окупаційною владою стосовно українських активістів.

Під час перебування в ув’язненні та протягом судового розгляду фіксувались неодноразові випадки застосування щодо Данилович засобів морального та фізичного тиску, а також повне ігнорування необхідності надання медичного догляду.

"Закликаємо міжнародну спільноту та партнерів України, у тому числі в рамках Міжнародної Кримської платформи, продовжувати чинити тиск на Росію з метою негайного звільнення усіх українських громадян, незаконно ув’язнених окупаційним режимом в Криму та запровадити санкційні обмеження щодо посадових осіб, причетних до переслідувань громадян України", - наголосили в МЗС.

Нагадаємо, сьогодні окупаційний Феодосійський міський "суд" виніс незаконний "вирок" медсестрі й журналістці з Криму Ірині Данилович. Дівчину засудили до 7 років колонії загального режиму.

Раніше ми писали, що у Білорусі заочно засудили колишню олімпійську плавчиню до 12 років колонії.

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