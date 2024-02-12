МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства баскетболіста в Німеччині

МЗС України взяло на особливий контроль розслідування вбивства українського баскетболіста Володимира Єрмакова в Німеччині. Наразі вже відомо, що нападника затримали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram речника Міністерства закордонних справ України Олега Ніколенка та Міністерство молоді та спорту України.

"Генеральне консульство в Дюссельдорфі вже провело переговори із главою поліції міста Ессен. Консули наголосили на необхідності якнайшвидшого проведення розслідування та притягнення злочинця до відповідальності", - розповів Ніколенко.

За його словами, за наявною інформацією, поліція вже затримала нападника. Тривають слідчі дії.

"Консульська установа також контролює лікування іншого постраждалого українця (Артема Козаченка, - ред.). Йому надається необхідна медична допомога в лікарні Ессена. Стан нашого громадянина стабільний, загроз його життю немає", - констатував він.

Реакція профільного міністерства

Як розповіли у Міністерстві молоді та спорту, 17-річний Володимир Єрмаков та його друг Артем Козаченко виступали за молодіжну команду ART Giants (U-19) з Дюссельдорфа.

"Мінмолодьспорт та уся спортивна родина висловлює співчуття рідним постраждалих баскетболістів. Генеральне консульство України у Дюссельдорфі перебуває на звʼязку з місцевою поліцією. Федерація баскетболу України опублікувала номер картки для допомоги батькам - 5375414113406887", - йдеться в повідомленні.

Що відомо про вбитого спортсмена?

Як додали у відомстві, у попередні роки Єрмаков перебував у резерві національної збірної команди України, грав за дитячі команди "Тейваз" (Боярка) та 5T.E.A.M.-ДЮСШ-12 (2006 р.н.). У складі юнацької збірної України (U-16) виступав на чемпіонаті Європи 2022 року в Болгарії.

Вбивство Єрмакова

Як писало РБК-Україна, в Дюссельдорфі, Німеччина, два українські баскетболісти стали жертвами нападу. Невідомі з ножами напали на хлопців через їхню національність.

В Міністерстві зазначили, що напередодні матчу в суботу ввечері на українських баскетболістів напали невідомі особи та завдали ножових поранень. Про те, що на баскетболістів напали через те, що вони українці за національністю, стверджують очевидці. Внаслідок нападу хлопці отримали численні поранення. На жаль, життя Володимира Єрмакова не вдалося врятувати.