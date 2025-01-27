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В МЗС України відреагували на загострення військових дій у Конго

Понеділок 27 січня 2025 22:32
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В МЗС України відреагували на загострення військових дій у Конго Ілюстративне фото: в МЗС України відреагували на загострення військових дій у Конго (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Україна із занепокоєнням спостерігає за загостренням військових дій на сході Демократичної Республіки Конго. Там повстанці, яких підтримує Руанда, увійшли до найбільшого міста східного регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

Що передувало

Напередодні підтримувані Руандою конголезькі повстанці з руху M23 оголосили про захоплення великого міста Гома, яке знаходиться на сході Демократичної республіки Конго. Було відомо про загибель міжнародних миротворців, а сотні тисяч жителів покинули домівки через страх того, що конфлікт знову може розгорітися в масштабну регіональну війну.

Детально про те, що відбувається в регіону - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Реакція МЗС

"Рішуче засуджуємо порушення територіальної цілісності та суверенітету ДРК і захоплення бойовиками М23 населених пунктів у провінції Північне Ківу. Вважаємо неприпустимими поширення погроз щодо подальшого захоплення інших міст і територій ДРК, що є грубим порушенням норм і принципів міжнародного права та Статуту ООН", - повідомили в МЗС.

У відомстві заявили, що атаки проти сил Місії Організації Об’єднаних Націй зі стабілізації ситуації в ДРК, які призвели до загибелі членів Місії, є обурливими.

Також у МЗС закликали сторони до пошуку шляхів припинення бойових дій, досягнення стійкого миру та остаточного врегулювання збройного конфлікту.

"Підтримуємо міжнародні зусилля з вирішення конфлікту на сході ДРК мирним шляхом, зокрема в рамках Луандійського процесу, який відбувається за посередництва Анголи", - сказано у повідомленні.

У МЗС заявили, що Україна готова активно долучитися до надання гуманітарної допомоги, зокрема, у сфері продовольчої безпеки, а також ліквідації наслідків збройного конфлікту.

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МЗС України Руанда Конго
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