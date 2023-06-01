У МЗС України відреагували на блокування Росією "зернового коридору"

Ніколенко зазначив, що у рамках своєї політики перешкод Росія створила чергу з 50 вантажних суден, які очікують перевірки, щоб увійти в Чорноморський зерновий коридор.

"Це 2,4 мільйона тонн зерна, які можуть допомогти в боротьбі з глобальною продовольчою безпекою. Вимагайте від Росії припинити використання їжі як зброї", - наголосив речник МЗС.

"Зернова угода"

Угода була укладена між Україною, Туреччиною, Росією та ООН внаслідок повної зупинки постачання зерна після російського повномасштабного вторгнення на територію нашої країни.

Вперше документ підписали в Стамбулі 22 липня 2022 року. Ініціатива повинна забезпечувати безпечний експорт зерна з певних портів України для подолання продовольчої кризи у світі.

Попри погрози Росії вийти з угоди, 17 травня термін її дії вкотре було продовжено ще на два місяці.

Блокування Росією "зернового коридору"

Попри угоду, Росія постійна блокує роботу "зернового коридору". Зокрема сьогодні, 1 червня, зернова ініціативна була повністю зупинена. РФ заблокувала реєстрацію вхідного флоту до всіх портів нашої країни.

Наразі в черзі на інспекцію в територіальних водах Туреччини очікують 50 суден, на які необхідно завантажити 2,4 млн тонн продовольства для світу. Деякі судна очікують на інспекцію вже більше ніж 3 місяці. Це, зі свого боку, 1 млрд збитків, які позначаються на кінцевій вартості продовольства для світу.