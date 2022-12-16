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У МЗС України відреагували на атаку, запропонувавши свій "рецепт" проти агресії РФ

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Україна, П'ятниця 16 грудня 2022 13:52
У МЗС України відреагували на атаку, запропонувавши свій "рецепт" проти агресії РФ Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Україні потрібно ще більше військової допомоги, щоб протистояти масованим ударам РФ, аналогічним тим, що сталися у п'ятницю, 16 грудня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

Так, за його словами, на кожну російську ракету чи безпілотник, націлений на Україну та українців, має припадати гаубиця, танк та бронемашина, доставлені в Україну від союзників.

"Це фактично поклало б край російському терору проти України і відновило б мир та безпеку в Європі та за її межами", - запевнив Кулеба.

Як зазначив посол України в Німеччині Олексій Макєєв, від "цього жаху" допоможе лише військова допомога.

"Новий ранок. Новий масований російський ракетний обстріл мирних жителів українських міст. Вже є повідомлення про загиблих та постраждалих. Від цього жаху допомагає лише військова допомога: ППО, артилерія, танки", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, російські військові випустили територією України понад 60 ракет під час чергового масованого обстрілу в п'ятницю, 16 грудня.

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