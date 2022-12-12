МЗС Угорщини пояснило блокування нового пакету антиросійських санкцій ЄС

Очільник угорського МЗС уточнив, проти яких положень санкційного списку виступає його країна, і повторив тезу угорських політиків про те, що вони вважають політику санкцій проти РФ "провальною". Ключовими перепонами на цей раз стали виключення із санкційного списку кількох російських урядовців, а також енергетичного сектора Росії.

"Для нас було важливо, щоб цей пакет жодним чином не поставив під загрозу безпеку енергопостачання Угорщини. Для нас було важливо, аби до пакета не було включено жодних додаткових санкцій, які б впливали на постачання нафти та природного газу, і на даний момент нам вдалося цього досягти", - підкреслив Сіярто.

Він пояснив, що під час попередніх дискусій Будапешт насамперед думав про те, аби не було заподіяно шкоди національним інтересам Угорщини та не було поставлено під загрозу постачання енергоносіїв, зокрема ядерної енергетики.

Крім того, Сіярто пояснив, чому Угорщина виступає проти включення до санкційного списку певних осіб з владних структур Росії.

"Внесення певних російських урядовців до санкційного списку створює серйозні ризики, перекриваючи канали комунікації, які все ще залишаються відкритими. Якщо ж ми накладемо санкції на політиків, які є важливими для переговорів щодо вирішення війни в Україні, ми фактично відмовляємося від надії на мир, а відмовлятися від надії на мир - означає бути на неправильному боці історії", - заявив дипломат.

При цьому Сіярто проанонсував вечірню зустріч сьогодні у Брюсселі, де постійні представники ЄС повернуться до обговорення дев’ятого пакета санкцій проти Росії.