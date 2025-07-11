В МЗС розповіли, якими державами займатиметься управління недружніх країн

"Я хочу підтвердити, що таке управління (йдеться про новостворене управління недружніх країн - ред.) в складі структури МЗС буде. Воно буде займатися насамперед протидією всім, хто допомагає знову ж таки російській війні проти України. Ключовий критерій такий", - сказав Тихий.

За його словами, йдеться про такі режими як Білорусь, Північна Корея тощо.

"Звісно список цих країн може бути ширший. Визначатися буде окремо. Я думаю, дійсно, буде визначатися, хто туди в цей список потрапляє", - зазначив речник.

Як розповів Тихий, управління входить в вертикаль першого заступника міністра законних справ України Сергія Кислиці.

"У нас був перерозподіл департаментів управлінь і це управління увійшло до його вертикалі. Я думаю, що він теж зможе надати більше деталей про те, як це працюватиме, чому це потрібно. Але ми бачимо вже з реакції суспільної на створення такого підрозділу, що це на часі, це дійсно відповідає реаліям війни, в яких ми перебуваємо", - додав він.

За словами речника, це частина ширшої політики глави МЗС Андрія Сибіги.

"Його тверда позиція в тому, що треба доганяти всі ці режими, які допомагають Росії вести війну, всюди у будь-якій географії: дипломатичними способами, санкційними, політичними. Тобто ми не будемо їм залишати місце, щоб вони спокійно жили на цій планеті. Допомагаєш Росії вбивати людей в Україні - будуть за це наслідки", - підкреслив Тихий.