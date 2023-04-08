МЗС розкритикувало Ватикан за прирівнювання України та РФ: не сприяє примиренню

"Вчора на Страсну п’ятницю в Римі відбулося велике релігійне дійство - Хресна Хода. Вона символізує перемогу добра над злом, світла над темрявою, віри над зневірою. Ми глибоко вдячні Папі Франциску за його турботу про Україну та українців", - повідомив Ніколенко.

Проте він зауважив, що цьогорічна хода була знову затьмарена спробою прирівняти жертву та агресора.

Речник МЗС пояснив, що мова йде про тексти, які були зачитані під час 10-ї стації Хресної Ходи: від імені українського підлітка, який знайшов прихисток в Італії після захоплення російськими військами Маріуполя, та російського хлопця, брат-військовослужбовець якого втратив життя, а батько та дід зникли безвісти як учасники загарбницької війни Росії проти України.

"Ми розчаровані, що Святий Престол не взяв до уваги аргументи української сторони про образливий характер такого жесту. Спільна участь українця та росіянина спотворює дійсність, в яку Росія занурила українців, втілюючи проти них геноцид. Ба більше, такий крок підриває принципи справедливості та загальнолюдської моральності, дискредитує концепцію миру та братерства", - наголосив він.

Ніколенко також зауважив, що "намагання поставити знак рівності між Україною, яка страждає, та Росією, яка завдає страждань, не сприяють примиренню".

Примирення, за його словами, може настати лише після української перемоги, покарання всіх російських злочинців, покаяння за завдані страждання та прохання пробачення перед українцями.

"Розраховуємо, що Святий Престол надалі буде дотримуватися підходу, який базуватиметься на глибинному розумінні справедливості та відповідальності за відновлення миру в Україні та встановлення справедливості", - додав речник.

Нагадаємо, минулого року під час Хресної дороги в Страсну п'ятницю Ватикан хотів, щоб українка та росіянка спільно пронести хрест та зачитали тези про "братські народи".

Проте після прохань України Ватикан все ж змінив свою думку, та замість зачитування тез була молитовна тиша. Однак жінки все ж вдвох несли хрест.

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