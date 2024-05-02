У МЗС Польщі виступили з ініціативою створення "важкої бригади" ЄС: про що йдеться

На його думку, ЄС повинен не тільки запровадити більш ефективні санкції проти Росії, а й посилити свій потенціал одразу в декількох сферах, а саме: цивільної оборони та кібербезпеки, а також розвивати власні "жорсткі" можливості стримування.

"Я виступаю за (створення, - ред) важкої бригади ЄС, яка дасть змогу негайно реагувати, щоб не було потреби просити США (поділитися, - ред) своїми ресурсами у разі будь-якої надзвичайної ситуації в нашому сусідстві. Події на Балканах чи в Північній Африці є прикладами ситуацій, у яких Європі не варто звертатися до Сполучених Штатів", - сказав міністр.

Крім того, за його словами, в