МЗС Польщі передрік Німеччині міжнародну ізоляцію у разі відмови передати танки Україні

"Німеччина, відмовляючись від відправлення танків, потрапляє у певну міжнародну ізоляцію і її становище буде дуже слабким, якщо воно продовжить зберігати таке становище", - сказав він в ефірі польського радіо.

Коментуючи слова міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок про те, що Німеччина не заперечуватиме, якщо Польща передасть Україні танки Leopard 2, він сказав, що "ця заява важлива і є новинкою, тому що Німеччина досі не висловлювала такої позиції".

"Вчорашня заява міністра закордонних справ - це щось нове", - сказав він і зазначив, що тиск на Німеччину чинили багато країн Центральної та Східної Європи, Великобританії та США.

Мулярчик також сказав, що Польща не просила Німеччини про передачу танків, зазначивши, що це питання знаходиться у розпорядженні прем'єр-міністра Матеуша Моравецького та віце-прем'єра, голови Міністерства національної оборони Маріуша Блащака. "Такий запит, звичайно, має бути поданий, і я припускаю, що він буде поданий, коли Польща створить певну коаліцію країн", - додав він.

За його словами, Німеччина реалізує своє геополітичне бачення, і "сьогодні вони мають зіткнутися з тим фактом, що їхнє бачення суперечить тому, що вони говорять, тому, що вони зобов'язалися захищати - міжнародному праву, цілісності та суверенітету країн, правлінню закону, прав людини ".

"Сьогодні ця німецька політика стикається з тим, про що вони завжди говорили, і, на жаль, на цьому тлі вона виглядає досить убого, тому що їхні дії несумісні з їхніми гучними заявами про те, що вони нібито захищають", - сказав Муларчик.

"Лише громадськість, міжнародний тиск та тиск ЗМІ можуть змінити рішення уряду Німеччини", - сказав він.