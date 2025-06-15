МЗС після комбінованої атаки по Кременчуку: РФ не зупинити лише словами

У ніч на 15 червня російські війська здійснили комбіновану атаку на Кременчук у Полтавській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Метою удару стали об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. Також пошкоджено житлові будинки та транспорт. У МЗС наголосили, що це була ніч жаху для міста. За попередніми даними, жертв серед цивільного населення немає. Однак вибухи та уламки спричинили масштабні пожежі, пошкодження приватного житла та машин. У МЗС підкреслили, що Росію неможливо зупинити лише заявами. Вона розуміє лише мову сили, і саме тому світ повинен вжити рішучих дій: запровадити найжорсткіші санкції та зміцнити обороноздатність України. "Росію не зупинити лише словами. Вона розуміє лише мову сили. Сьогодні світ повинен запровадити найсильніші санкції, щоб змусити Росію до миру, а також зміцнити обороноздатність України для захисту нашого народу", - йдеться у повідомленні.