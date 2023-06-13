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МЗС за підтримки WhiteBIT запустили чат-бот для допомоги громадянам у консульських питаннях

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Вівторок 13 червня 2023 12:32
МЗС за підтримки WhiteBIT запустили чат-бот для допомоги громадянам у консульських питаннях Фото: МЗС за підтримки WhiteBIT запустили чат-бот для допомоги громадянам у консульських питаннях (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Міністерство закордонних справ за підтримки однієї з найбільших криптовалютних бірж Європи WhiteBIT запустили чат-бот для допомоги українцям по всьому світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення компанії.

Чат-бот одночасно може обслуговувати кількох користувачів та надавати консультацію щодо найбільш поширених запитань: правил в'їзду до іноземної країни, оформлення тимчасового захисту, соціального забезпечення, повернення в Україну, консульських послуг.

"Враховуючи велику кількість наших громадян, які потребують допомоги МЗС за кордоном, чат-бот є важливою ініціативою, яка допоможе оптимізувати процеси та надавати нашим громадянам необхідну інформацію в кілька кліків. Ми розпочали співпрацю з WhiteBIT ще минулого року, на початку повномасштабного вторгнення РФ, і втілили низку важливих проектів для наших громадян. Ця підтримка виявилася вкрай своєчасною на тлі безпрецедентного виїзду українців за кордон внаслідок російської агресії", - зазначили в МЗС.

Своєю чергою, СЕО WhiteBIT Володимир Носов додав, що підтримка України та українців, де б вони не перебували, є одним із пріоритетів компанії.

"Ми раді, що наша співпраця з МЗС дозволила українцям отримати системну, комплексну та кваліфіковану допомогу, що сприяла розв'язанню конкретних проблем, з якими вони стикалися, по всьому світу. Запуск чат-бота суттєво розширює можливості та значно спрощує саму процедуру отримання необхідної інформації нашими громадянами", - наголосив Носов.

Чат-бот доповнить діяльність call-центру, який розпочав роботу в червні минулого року. За цей час call-центр опрацював близько 15 тисяч дзвінків.

Криптобіржа WhiteBIT забезпечила ресурсну підтримку цілодобової діяльності call-центру, комплексну організаційну підтримку та допомогу для консульської служби України, а МЗС - спеціальне навчання операторів, які працюють зі зверненнями громадян.

Географія звернень найрізноманітніша і налічує 96 країн. Найбільше запитів на допомогу надійшло з Німеччини, Польщі, Італії, Туреччини та України.

Запитання, з якими звертаються до call-центру, найчастіше стосуються забезпечення прав громадян та законних інтересів за кордоном, умов перебування в різних країнах світу (соціальні та медичні послуги, умови працевлаштування, митні правила, питання щодо народження дитини, легалізації документів) тощо.

Отримати допомогу через чат-бот можна за посиланням: https://t.me/MZSUkrain_bot.

Крім чат-бота, громадяни також можуть звернутися до call-центру за номером +38 (044) 224-57-20.

Нагадаємо, WhiteBIT - одна з найбільших європейських централізованих криптобірж родом з Україн, заснована у 2018 році. На біржі представлено понад 350 торгових пар, 270 активів та 10 державних валют.

Компанія також є офіційним партнером збірної України з футболу, ФК "Барселона", партнером Lifecell, FACEIT та Національного університету "Києво-Могилянська академія".

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МЗС України криптоіндустрія
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