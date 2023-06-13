МИД при поддержке WhiteBIT запустил чат-бот для помощи гражданам в консульских вопросах

Министерство иностранных дел при поддержке одной из самых крупных криптовалютных бирж Европы WhiteBIT запустили чат-бот для помощи украинцам по всему миру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение компании.

Чат-бот одновременно может обслуживать нескольких пользователей и предоставлять консультацию по наиболее распространенным вопросам: правилам въезда в иностранную страну, оформление временной защиты, социального обеспечения, возвращение в Украину, консульские услуги.

"Учитывая большое количество наших граждан, нуждающихся в помощи МИД за рубежом, чат-бот является важной инициативой, которая поможет оптимизировать процессы и предоставлять нашим гражданам необходимую информацию в несколько кликов. Мы начали сотрудничество с WhiteBIT еще в прошлом году, в начале полномасштабного вторжения РФ, и воплотили ряд важных проектов для наших граждан. Эта поддержка оказалась крайне своевременной на фоне беспрецедентного выезда украинцев за границу в результате российской агрессии", - отметили в МИД.

В свою очередь, СЕО WhiteBIT Владимир Носов добавил, что поддержка Украины и украинцев, где бы они ни находились, является одним из приоритетов компании.

"Мы рады, что наше сотрудничество с МИДом позволило украинцам получить системную, комплексную и квалифицированную помощь, что способствовало решению конкретных проблем, с которыми они сталкивались, по всему миру. Запуск чат-бота существенно расширяет возможности и значительно упрощает саму процедуру получения необходимой информации нашими гражданами", - подчеркнул Носов.

Чат-бот дополнит деятельность call-центра, начавшего работу в июне прошлого года. За это время call-центр обработал около 15 тысяч звонков.

Криптобиржа WhiteBIT обеспечила ресурсную поддержку круглосуточной деятельности call-центра, комплексную организационную поддержку и помощь для консульской службы Украины, а МИД - специальное обучение операторов, работающих с обращениями граждан.

География обращений самая разная и насчитывает 96 стран. Больше всего запросов на помощь поступило из Германии, Польши, Италии, Турции и Украины.

Вопросы, с которыми обращаются в call-центр, чаще всего касаются обеспечения прав граждан и законных интересов за рубежом, условий пребывания в разных странах мира (социальные и медицинские услуги, условия трудоустройства, таможенные правила, вопросы рождения ребенка, легализации документов) и т.д.

Получить помощь через чат-бот можно по ссылке: https://t.me/MZSUkrain_bot.

Кроме чат-бота, граждане могут обратиться в call-центр по номеру +38 (044) 224-57-20.

Напомним, WhiteBIT - одна из крупнейших европейских централизованных криптобирж родом из Украины, основанная в 2018 году. На бирже представлено более 350 торговых пар, 270 активов и 10 государственных валют.

Компания также является официальным партнером сборной Украины по футболу, ФК Барселона, партнером Lifecell, FACEIT и Национального университета Киево-Могилянская академия.