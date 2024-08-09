МЗС Німеччини про Курську область: право України оборонятися не обмежується її територією

Україна у рамках війни з Росією може оборонятися не лише на своїй території. Це передбачено міжнародним правом.
Як повідомляє РБК-Україна, про це сказано в коментарі Міністерства закордонних справ Німеччини для Politico.
"Україна має право на самооборону, закріплене у міжнародному праві. Це право не обмежується її власною територією", - наголосили у МЗС у відповідь на прохання Politico відреагувати на ситуацію в Курській області.
При цьому, як уточнює видання, велика кількість опозиційних німецьких політиків теж підтримала "прорив" кордону в Курській області, а також використання зброї Німеччини на території РФ.
Зокрема, депутат Бундестагу від ХДС Родеріх Кізеветтер заявив у коментарі виданню, що завдання ударів по "перевалочним пунктам" на території Росії за допомогою зброї, наданої Німеччиною, абсолютно законне.
"Питання про те, чи бере участь у цьому західна зброя, не виникає, тому що після її доставки це вже українська зброя", - додав він.
Нагадаємо, раніше в Міноборони Росії та ФСБ РФ заявили, що українські захисники зайшли на територію Курської області. У регіоні розпочалися бої.
Такі заяви вже четвертий день не підтверджує та не спростовує Україна.
Водночас у мережі продовжує з'являтися інформація про те, як Росія втрачає контроль над своїми територіями в Курській області. Також західні ЗМІ написали, що ЗСУ нібито взяли під контроль газовимірювальну станцію "Суджа", яка знаходиться біля кордону.
Більш детально про значення такої станції - у матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.