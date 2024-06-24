МЗС Нідерландів: 1,4 млрд євро від активів РФ підуть на артилерію, снаряди та ППО для України

"Хороший і важливий крок: країни-члени ЄС домовилися про використання процентних доходів від знерухомлених російських активів для додаткової військової підтримки України через Європейський фонд миру", - написала Слот.

Вона додала, що перша виплата становитиме близько 1,4 млрд євро.

"Ця сума буде розподілена через Європейський фонд миру і буде використана, серед іншого, для фінансування військових активів, таких як боєприпаси, артилерійські системи та системи протиповітряної оборони для України", - повідомила глава МЗС Нідерландів.