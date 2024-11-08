У МЗС назвали передумову другого саміту миру

Передумовою другого саміту миру є документ за підсумками дев'яти конференцій, присвячених окремим пунктам мирної формули. Він буде вже готовий в листопаді.
Про це заявив речник МЗС України Георгій Тихий, повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму.
За його словами, підготовка до другого мирного саміту продовжується. Зокрема, протягом серпня та жовтня відбулося дев'ять тематичних конференцій, присвячених окремим пунктам формули миру президента України Володимира Зеленського. Всі ці заходи завершилися і закінчилися прийняттям спільних комюніке за результатами кожного з цих заходів.
Тихий наголосив, що напрацьовані документи створюють міцну основу для завершення роботи над спільними мирними рамками та спільним мирним механізмом. Так, остаточний документ, який планують завершити в листопаді, буде представляти позицію міжнародної спільноти щодо справедливого завершення війни на основі цілей і принципів Статуту ООН.
"Тож ми працюємо над цим спільним мирним документом. І саме підготовка цього спільного мирного механізму є передумовою або, як ви знаєте, умовою проведення успішного другого мирного саміту. Як ми вже неодноразово говорили, ми готові запросити представників Росії на другий мирний саміт. Коли, знову ж таки, буде завершено Спільний мирний план, і ми зрозуміємо, що можемо організувати успішний саміт", - заявив він.
Речник МЗС наголосив, що нікому не потрібен протокольний захід. Навпаки, всім треба змістовний саміт і подія, які дійсно може наблизити справедливий мир. І ця робота триває.
"Я не буду називати конкретні дати або терміни, тому що це підірвало б нашу позицію. І знову ж таки, ми перебуваємо в процесі, тому важко, знаєте, назвати точний конкретний термін проведення другого мирного саміту", - резюмував Тихий.
Нагадаємо, наприкінці жовтня прессекретар президента Сергій Нікіфоров також заявив, що Україна готує план розв'язання війни, який буде надано на другому саміті миру. Зокрема, триває активна співпраця з країнами Глобального півдня.
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