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МЗС Латвії відповів меру Даугавпілса на заяву щодо Криму і війни в Україні

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Латвія, Вівторок 08 листопада 2022 17:29
МЗС Латвії відповів меру Даугавпілса на заяву щодо Криму і війни в Україні Фото: міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс (facebook.com)
Автор: Тетяна Зарембо

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс нагадав меру латвійського міста Даугавпілс Андрійсу Елксніньшу офіційну позицію держави щодо війни РФ проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Латвії.

У листі до Елксніньшу міністр зауважив про те, що висловлювання мера не відповідають зовнішньополітичній позиції Латвії. При цьому він підкреслив, що всі офіційні особи країни мають поважати позицію уряду і держави.

"Усі представники місцевого самоврядування мають суворо дотримуватися позиції Латвії з питань зовнішньої політики, висловлюючи ці позиції чітко і недвозначно", - додав Рінкевичс.

Очільник МЗС ще раз відзначив, що Латвія послідовно та беззастережно підтримує Україну з початку російської агресії у 2014 році і не визнає незаконної анексії тимчасово окупованих територій України.

Як відомо, мер другого за розмірами міста Латвії Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa (Згода), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар'єр.

Нещодавно Елксніньш заявив, що "Крим є частиною РФ". Крім того, він оголосив відповідальними за звірства у Бучі не тільки РФ, а й Україну та США.

Міністерство закордонних справ України раніше відзначило, що за підсумками останніх виборів до латвійського Сейму партія Елксніньша виявилася на узбіччі політики, і з урахуванням його позицій це не дивує.

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