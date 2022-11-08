МЗС Латвії відповів меру Даугавпілса на заяву щодо Криму і війни в Україні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт МЗС Латвії .

У листі до Елксніньшу міністр зауважив про те, що висловлювання мера не відповідають зовнішньополітичній позиції Латвії. При цьому він підкреслив, що всі офіційні особи країни мають поважати позицію уряду і держави.

"Усі представники місцевого самоврядування мають суворо дотримуватися позиції Латвії з питань зовнішньої політики, висловлюючи ці позиції чітко і недвозначно", - додав Рінкевичс.

Очільник МЗС ще раз відзначив, що Латвія послідовно та беззастережно підтримує Україну з початку російської агресії у 2014 році і не визнає незаконної анексії тимчасово окупованих територій України.

Як відомо, мер другого за розмірами міста Латвії Андрейс Елксніньш є представником соціал-демократичної партії Saskaņa (Згода), яка традиційно мала значну підтримку серед російськомовних жителів Латвії і лише на останніх виборах до Сейму восени 2022 року не змогла подолати 5% бар'єр.