МЗС Іспанії про бунт Пригожина: внутрішня монолітність Росії показала, що в ній є тріщини

За його словами, під час засідання глав МЗС країн Європейського союзу не було розроблено жодних сценаріїв майбутнього".

"Оскільки те, що ми зробили, це оцінка подій, які відбулися вчора і яких ніхто не очікував, це внутрішня справа Росії і, отже, зумовлено внутрішньою російською динамікою", - заявив Альбарес.

Він підкреслив, що країни ЄС продовжуватимуть стежити за ситуацією в РФ.

"Звичайно, той факт, що Росія, яка є ядерною державою, схильна до такого роду внутрішніх розбіжностей, - це те, що ми продовжуватимемо аналізувати та дуже уважно слідкуватимемо, завжди об'єднавшись із нашими європейськими партнерами та нашими союзниками по НАТО", - сказав він.

Бунт Пригожина

Лідер найманців "Вагнера" Євген Пригожин розпочав військовий заколот увечері 23 червня. "Вагнерівці" фактично без бою захопили Ростов-на-Дону і Воронеж. Колони "Вагнера" не дійшли до Москви близько 200 км, оскільки Пригожин увечері 24 червня заявив, що припиняє похід на Москву.

Пізніше стало відомо, що Пригожина відправляють до Білорусі, закриваючи кримінальні справи про переворот.

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