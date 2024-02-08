МЗС і Фонд держмайна спільно шукатимуть майно за кордоном, яке було захоплено Росією

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та голова Фонду державного майна Віталій Коваль окреслили спільні ініціативи щодо повернення української частки закордонних активів спадщини СРСР, які були захоплені Росією.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ФДМУ.

Відповідні перемовини чиновники провели під час робочої зустрічі.

"Фонд держмайна та МЗС спільно працюватимуть над поверненням майна, яке після розпаду СРСР було несправедливо й незаконно захоплено Росією", - йдеться в повідомленні.

За словами Коваля, Фонд готовий до приватизації відповідного майна, бо воно може стати "одним із джерел внутрішнього резерву" країни для підтримки ЗСУ.

Зазначається, що сторони домовилися про інтеграцію інвестменю Фонду з сервісом NAZOVNI, яке створило МЗС для просування українських товарів і послуг за кордоном.

"Окрім українських товарів, на платформі NAZOVNI будуть представлені й об’єкти малої приватизації", - додали в ФДМУ.

Для відповідної роботи відомства вирішили створити спільну робочу групу.

Кремль вирішив шукати за кордоном російські та радянські активи

Раніше у січні стало відомо, що російський диктатор Володимир Путін вирішив почати полювати за активами, які колись належали Російській імперії або СРСР. Як зазначало видання Bloomberg, на піку свого розвитку Російська імперія поширювалася на території сучасної Польщі та країн Балтії, а також Фінляндії. Вона розпалася на початку 20 століття.

Нагадаємо, Радянський Союз, утворений 1922 року, займав більшу частину колишньої території імперії, за винятком Польщі та Фінляндії, поки не розпався 1991 року.