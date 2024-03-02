В МЗС Франції зробили заяву щодо нібито конфлікту між Макроном та Шольцем

Між Францією та Німеччиною немає розбіжностей щодо війни Росії проти України. Париж згоден з Берліном у 80% питань.

Про це заявив міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde .

Так, Сежурне відреагував на чутки про нібито конфлікт між французьким президентом Еммануелем Макроном та німецьким канцлером Олафом Шольца щодо питань, пов'язаних з війною в Україні.

"Не існує франко-німецького протистояння, ми згодні з 80% питань", - зазначив він.

Французький міністр додав, що підтримка України - це спільна мета як Парижа, так і Берліна, хоч вони і мають "різний ступінь зобов'язань", зокрема щодо постачання ракет.

"Це екзистенційне питання. Україна опинилася в центрі передвиборчих дебатів, тому що насправді існують розбіжності в позиціях щодо цього питання. Я б хотів, аби це було не так, і щоб існував широкий консенсус поза партійними розбіжностями", - наголосив Сежурне

Чутки про конфлікт Макрона з Шольцем

Вчора американське видання Bloomberg розповіло про нібито конфлікт між лідерами Франції та Німеччини. Зокрема, за даними видання, це проявилося в одному з виступів Макрона, під час якого той, натякаючи на Німеччину, дорікнув союзникам, які пропонували Україні лише "шоломи та спальні мішки".

Те, що Шольц з Макроном не ладнають, визнали в розмові з Bloomberg і близькі помічники німецького канцлера. Там Макрона сприймають як монархічного діяча, який вміє лише видавати грандіозні бачення, ніж реалізовувати їх.

Напруження між канцлером Німеччини та президентом Франції викликає занепокоєння серед німецьких соціал-демократів. Так, в партії Шольца попередили, що така суперечка небезпечна для України.

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