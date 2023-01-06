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МЗС Франції про "різдвяне перемир'я": груба спроба Росії приховати свою відповідальність

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Париж, П'ятниця 06 січня 2023 17:41
МЗС Франції про "різдвяне перемир'я": груба спроба Росії приховати свою відповідальність Фото: у МЗС Франції прокоментували "різдвяне перемир'я" (pixabay.com)
Автор: Валерія Поліщук

Одностороннє оголошення Кремля про "припинення вогню" з нагоди православного Різдва нікого не може обдурити. Франція вважає, що справедливого та міцного світу не може бути досягнуто без повного виведення російських військ з усієї території України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Франції.

"Це єдиний спосіб покласти край випробуванням, з якими український народ стикається вже майже 11 місяців, мужньо борючись за свою свободу та незалежність проти російського агресора", - йдеться у повідомленні.

При цьому наголошується, що Росія демонструє, що вона не хоче миру і мало дбає про свої міжнародні зобов'язання, включаючи зобов'язання за Статутом ООН.

"Ця заява - груба спроба Росії приховати свою відповідальність, оскільки вона продовжує нарощувати свої зловживання і безжально бомбити всю територію України, у тому числі завдаючи ударів по критично важливих об'єктах та цивільному населенню в середині зими. Це ще один доказ цинізму Росії", - заявили у МЗС Франції.

У дипломатичному відомстві додали, що Франція повністю підтримує "мирний план із 10 пунктів", представленого президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, вчора російський диктатор Володимир Путін доручив запровадити так званий "режим припинення вогню" на Різдво.

При цьому президент України Володимир Зеленський заявив, що РФ хоче використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування українських військових на Донбасі. США також скептично ставляться до пропозиції Кремля щодо "різдвяного перемир'я".

Тим часом міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук зазначила, що росіяни можуть готувати теракти у храмах на окупованих територіях на Різдво.

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Франція Перемир'я на Донбасі Війна Росії проти України
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