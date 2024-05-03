МЗС дало рекомендації українцям на тлі масштабних протестів у Грузії

Протести у Грузії

Нагадаємо, нещодавно грузинські депутати ухвалили у другому читанні скандальний закон "про іноземних агентів". Аналогічний закон уже давно ухвалили в Росії. Таку ініціативу різко розкритикували країни Заходу.

На цьому тлі у Тбілісі біля будівлі парламенту розпочалися масштабні протести проти таких дій влади. Силовики вже кілька разів намагалися розігнати учасників акції із застосуванням сльозогінного газу та гумових куль.

Більш детально про те, що відбувається в Грузії, - у матеріалі РБК-Україна.

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