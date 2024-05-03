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МЗС дало рекомендації українцям на тлі масштабних протестів у Грузії

Фото: українцям у Грузії дали рекомендації через протести (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Громадянам України в Грузії дали рекомендації через те, що в країні продовжуються масштабні протести проти закону "про іноземних агентів".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство закордонних справ України у Facebook.

У МЗС рекомендують українцям у Тбілісі:

  • уникати відвідування місць масового скупчення людей у місті;
  • не брати участі у зборах та демонстраціях;
  • неухильно дотримуватись правил перебування іноземців у Грузії;
  • враховувати повідомлення ЗМІ та місцевої влади.

У відомстві нагадали українцям про можливість звернутися до посольства у разі надзвичайної ситуації, а також виникнення обставин, які потребують невідкладної реакції консульства. Звернутися до диппредставництва можна за телефоном "гарячої лінії": +995 595 082 288.

Протести у Грузії

Нагадаємо, нещодавно грузинські депутати ухвалили у другому читанні скандальний закон "про іноземних агентів". Аналогічний закон уже давно ухвалили в Росії. Таку ініціативу різко розкритикували країни Заходу.

На цьому тлі у Тбілісі біля будівлі парламенту розпочалися масштабні протести проти таких дій влади. Силовики вже кілька разів намагалися розігнати учасників акції із застосуванням сльозогінного газу та гумових куль.

Більш детально про те, що відбувається в Грузії, - у матеріалі РБК-Україна.

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