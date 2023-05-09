У МЗС Британії не проти допомоги Китаю у завершенні війни в Україні, але є умови
Британія не буде критично ставитися до допомоги Китаю в завершенні війни Росії проти України. Але для цього є дві основні умови.
Як повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian, про це заявив міністр закордонних справ Британії Джеймс Клеверлі.
За його словами, Захід не має бути "собакою на сіні" у питанні допомоги Китаю для завершення війни. Міністр нагадав, що зараз відомо про вплив глави КНР Сі Цзіньпіна на російського диктатора Володимира Путіна. Цим можна скористатися для виконання того, про що китайський лідер публічно заявляв: суверенітет, територіальна цілісність, незастосування ядерної зброї, відсутність загрози застосування ядерної зброї.
Але таку допомогу від Китаю можуть прийняти лише за певних умов, уточнив Клеверлі.
"Якщо завдяки своєму втручанню він (Китай - ред.) зможе допомогти відновити суверенітет України і вивести російські війська з цієї країни, я не ставитимуся до цього критично", - додав глава МЗС.
Нагадаємо, раніше міністр закордонних справ Китаю Цинь Ган заявив, що Китай підтримуватиме зв'язок з усіма сторонами "української кризи" і триматиме нейтралітет.
Також ми писали, що канцлер Німеччини Олаф Шольц закликав Європейський Союз зменшити свою залежність від Китаю, оскільки країна виступає як конкурент.
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