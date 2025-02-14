Мюнхенська конференція з безпеки стартує сьогодні. Головні теми та програма MSC 2025

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Програма конференції

Конференція з безпеки у Мюнхені, або Munich Security Conference (MSC), щорічно збирає очільників держав, урядів та організацій для обговорення актуальних міжнародних проблем.

Форум відкриє голова конференції Крістоф Хойсген в готелі Bayerischer Hof 14 лютого о 13:30 (14:40 за Києвом). Потім із вступною промовою виступить президент Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр.

Програма першого дня акцентує на викликах глобальній безпеці, включаючи майбутнє глобального управління, глобальну фінансову архітектуру, демократичну стійкість, кліматичну безпеку, ядерну безпеку, гібридні загрози, майбутнє ШІ.

15 лютого відбудуться дебати щодо стану міжнародного порядку, регіональних конфліктів і криз – від майбутнього трансатлантичного партнерства до України. Учасники обговорять ситуацію в Судані, Гаїті, Венесуелі, Афганістані та Грузії, а також на Близькому Сході.

На 16 лютого заплановано обговорення ролі Європи у світі, включно з питаннями розширення ЄС та європейської конкурентоспроможності.

Список учасників

На Мюнхенській конференції очікується понад 800 учасників зі 110 країн. Форум відвідають понад 50 лідерів держав та урядів, а також близько 150 міністрів і керівників міжнародних організацій.

Володимир Зеленський очолить делегацію України на Мюнхенській конференції та виступить із промовою в рамках основної програми форуму.

Від США на MSC буде присутній новий віцепрезидент Джей Ді Венс, державний секретар Марко Рубіо, спецпосланець президента США з питань України та Росії Кіт Келлог.

Німеччину на конференцію представлятимуть чинний канцлер Олаф Шольц, лідер ХДС Фрідріх Мерц, лідер партії Зелених Роберт Габек та лідер Вільної демократичної партії Крістіан Лінднер. Всі вони є кандидатами на виборах до Бундестагу, які відбудуться за тиждень. Також очікується участь міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса.

На MSC будуть присутні генеральний секретер НАТО Марк Рютте, очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, голова Європарламенту Роберта Мецола, президент Євроради Антоніу Кошта, висока представниця ЄС із зовнішньої та безпекової політики Кая Каллас, єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс.

Україна на порядку денному

Тема війни в Україні буде у центрі уваги Мюнхенської безпекової конференції.

Яз зазначають організатори, повномасштабне вторгення РФ почалося через кілька днів після MSC у 2022 році й триває досі, тому на обговорення форуму винесуть питання, як можна встановити та підтримувати режим припинення вогню в Україні.

Скриншот x.com/MunSecConf

В Офісі президента України анонсували, що на MSC 2025 Володимир Зеленський представить позицію країни щодо припинення війни і свої погляди на те, як можна досягти тривалого і міцного миру.

За словами керівника ОП Андрія Єрмака, який також відвідає форум, у Мюнхені Україна сподівається обговорити, які гарантії безпеки можна застосувати, щоб запобігти повторній агресії Росії.

Крім того, MSC відвідає делегація США для проведення дискусій із союзниками щодо можливих шляхів мирного врегулювання.

Держсекретар Марко Рубіо, який братиме участь у конференції від Штатів заявив, що питання завершення війни Росії проти України стане ключовим у Мюнхені, адже це "відповідає інтересам усіх".

Як писало видання NYT, однією з основних тем може стати обговорення відправки європейських військ в Україну в разі укладенні мирної угоди, щоб вони спостерігали за припиненням вогню і допомагали стримувати Росію від можливого повторного вторгнення.

Варто зазначити, що формат MSC не передбачає ухвалення підсумкових комюніке. Однак голова конференції Крістофер Хойсген висловив сподівання, що на цьогорічному форумі вдасться визначити кроки до досягнення миру в Україні.

"Мультиполярність": тема звіту MSC 2025

Щороку MSC оприлюднює звіт, у якому аналізуються поточні події у сфері світової безпекової політики. Його зміст стає предметом обговорень на заходах конференції.

Доповідь 2025 має назву "Мультиполярність" та присвячена проблемі поляризації як між багатьма державами, так і всередині них, що перешкоджає спільним підходам до глобальних криз і загроз. Зокрема, йдеться про нову адміністрацію США, війну в Україні та Росію.

У резюме звіту зазначено, що світ стає дедалі більш мультиполярним, хоча ступінь цієї мультиполярності ще обговорюється. Влада розподіляється між більшою кількістю "гравців", що посилює ідеологічні суперечності та ускладнює міжнародну співпрацю.

Індія, Бразилія та Південна Африка прагнуть більшого впливу, Китай є найактивнішим прихильником багатополярності, а Росія доклала найбільше зусиль, щоб змінити існуючий міжнародний порядок. Водночас США зміщують фокус з Європи на конкуренцію з Китаєм.

"Як наслідок, США можуть відмовитися від своєї історичної ролі гаранта безпеки Європи – зі значними наслідками для України. Зовнішня політика США в найближчі роки, ймовірно, буде сформована біполярним змаганням Вашингтона з Пекіном. Однак це цілком може прискорити мультиполяризацію міжнародної системи", – пишуть автори звіту.

Війна Росії проти України та зростання націоналістичного популізму в багатьох європейських суспільствах, серед іншого, ставлять під загрозу ключові елементи ліберального бачення ЄС. Переобрання Дональда Трампа може посилити ці виклики та пожвавити дискусію про те, чи потрібно ЄС стати автономним полюсом у міжнародній політиці.

"Росія руйнує зусилля зі стабілізації міжнародного порядку. Проте вона стикається з дедалі більшими економічними проблемами та наслідками імперського перенапруження. Чи зможе країна реалізувати своє бачення багатополярних сфер впливу, залежатиме від протидії інших", – наголошується у документі.

Переговори України та США в Мюнхені

Під час Мюнхенської безпекової конференції 2025 відбудеться зустріч українського президента з представниками США.

Як розповів прессекретар Зеленського Сергій Нікіфоров, очікується зустріч президента України та спецпосланника Трампа з питань України та Росії Кіта Келлога.

Також на полях MSC 2025 український лідер зустрінеться з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом.

Перед конференцією кілька західних ЗМІ написали, що Келлог у Мюнхені представить "мирний план" щодо завершення війни в Україні.

Але посланець президента США спростував цю інформацію. Він заявив, що на форумі матиме широкі дискусії із союзниками, про зміст яких він доповість Дональду Трампу, щоб "рухатися далі" в процесі мирного врегулювання.

Зазначимо, що крім Мюнхенської конференції Кіт Келлог відвідає Україну та ще кілька європейських держав. Поїздка американського посадовці триватиме з 13 по 20 лютого.

В повідомленні на сайті Держдепу йдеться, що Келлог налаштований на "жорстку дипломатію" та "спілкуватиметься з союзниками та партнерами по всій Європі, які готові працювати зі Сполученими Штатами, щоб припинити війну Росії проти України та відновити стабільність у Європі".

При підготовці матеріалу використовувалися: інформація порталу MSC, сайту Державного департаменту США, публікація NYT, заяви керівника ОП Андрія Єрмака та прессекретаря президента України Сергія Никифорова, допис Кіта Келлога в Х.