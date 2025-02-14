У Мюнхені під час конференції з безпеки автомобіль в'їхав у натовп: є постраждалі

За даними правоохоронців, білий автомобіль наблизився до поліцейських машин, які супроводжували демонстрацію страйкуючих робітників, а потім різко збільшив швидкість і врізався в людей. Поліцейські стріляли у підозрюваного, наразі невідомо, чи був він поранений.

За останніми даними поліції, щонайменше 30 людей отримали поранення, деякі з них - серйозні.

равоохоронці затримали 24-річного водія. За їхніми словами, його мотив незрозумілий.

"Ймовірно, це був напад", - заявив журналістам прем'єр-міністр Баварії Маркус Зедер.

На запит агентства Reuters речник Генпрокуратури Мюнхена зазначив, що підозрюваного звали Фархад Нурі. Підозрюваний уже потрапляв до поля зору поліції за злочини, пов'язані з наркотиками та крадіжками у магазинах.

Його прохання про надання притулку було відхилено, але він не був змушений покинути країну з міркувань безпеки в Афганістані.

Версії очевидців

Перехожий розповів, що став свідком інциденту з вікна сусідньої офісної будівлі. За його словами, білий автомобіль Mini Cooper, проскочив між поліцейськими машинами, а потім прискорився.

Інший свідок бачив частину інциденту з іншого будинку. За її словами, автомобіль розігнався і збив кількох людей у натовпі.

Люди проводили страйк, організований профспілкою працівників державного сектору Verdi. Лідер профспілки Франк Вернеке висловив шок, але сказав, що не має жодних подробиць.

Інцидент стався за кілька годин до того, як міжнародні лідери, зокрема віце-президент США Джей Ді Венс і президент України Володимир Зеленський, мали прибути до міста на Мюнхенську конференцію з питань безпеки.

Водночас, міністр внутрішніх справ Баварії не пов'язує інцидент з Мюнхенською конференцією з безпеки, яка розпочнеться в п'ятницю.