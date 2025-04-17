МЮ – "Ліон", "Лаціо" – "Буде-Глімт" та інші битви в єврокубках сьогодні: коли та де дивитися

Після чвертьфінальних баталій у Лізі чемпіонів відбудуться матчі-відповіді аналогічних стадій в інших континентальних турнірах – Лізі Європи та Лізі конференцій. Усі вісім поєдинків пройдуть 17 квітня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу .

Першими почнуть учасники Ліги конференцій: тут два матчі з чотирьох стартують о 19:45 за Києвом. У цей час прозвучать стартові свистки в зустрічах італійської "Фіорентини" зі словенським "Цельє" та польської "Ягеллонії" з іспанським "Бетісом".

А о 22:00 на поле вийдуть команди з двох інших пар. Англійський "Челси" прийме польську "Легію", а австрійський "Рапід" – шведський "Юргорден".

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги конференцій 17 квітня:

19:45, "Фіорентина" – "Цельє" (перший матч – 2:1)

19:45, "Ягеллонія" – "Бетіс" (перший матч – 0:2)

22:00, "Челсі" – "Легія" (перший матч – 3:0)

22:00, "Рапід" Відень – "Юргорден" (перший матч – 1:0)

На відміну від ЛК, всі учасники Ліги Європи стартують в один час – о 22:00. Італійський "Лаціо" зіграє з норвезьким "Буде-Глімтом", німецький "Айнтрахт" – з англійським "Тоттенхемом", іспанський "Атлетік" – з шотландським "Рейнджерсом", а англійський МЮ – з французьким "Ліоном".

Матчі-відповіді 1/4 фіналу Ліги Європи 17 квітня:

22:00, "Лаціо" – "Буде-Глімт" (перший матч – 0:2)

22:00, "Айнтрахт" – "Тоттенхем" (перший матч – 1:1)

22:00, "Манчестер Юнайтед" – "Ліон" (перший матч – 2:2)

22:00, "Атлетік" – "Рейнджерс" (перший матч – 0:0)

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Реальність півфіналу за полярним колом

У Лізі конференцій доля майже всіх протистоянь визначилася вже в першим матчах. Питання можуть виникнути хіба що в повторному поєдинку "Рапіда" з "Юргорденом". Хоча й тут фаворитами вважаються австрійці, які підтвердили свій статус у Стокгольмі, а тепер мають закріпити його у Відні.

А от у Лізі Європи, судячи з усього, буде спекотно. Три нічиї після стартових зустрічей – говорять самі за себе. Але найважче, мабуть, буде єдиним переможцям у стартовій грі. Норвезькому "Буде-Глімту", незважаючи перевагу в два м'ячі, буде дуже важко втримати її на "Стадіо Олімпіко" у Римі. Але якщо вдасться – станеться справжня сенсація. Команда з міста, розташованого за Північним полярним колом претендуватиме на вихід у фінал другого за значенням єврокубка. Такого в історії континентального футболу ще не траплялось.