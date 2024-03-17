МЮ з голом на останній хвилині овертайму розкішно вибив "Ліверпуль" з Кубка Англії: відео

Англія, Кубок Англії, 1/4 фіналу

"Манчестер Юнайтед" – "Ліверпуль" – 4:3 ( дод. час)

Голи: Мактоміней, 10, Антоні, 87, Рашфорд, 112, Діалло, 120+1 – Макаллістер, 44, Салах, 45+2, Елліотт, 105

Манкуніанці відкрили рахунок на 10-й хвилині, коли Мактоміней з кількох метрів зіграв на добиванні після удару Гарначо. Команда Юргена Клоппа відповіла двома голами перед перервою. Спершу Макаллістер із меж штрафного влучно пробив під стійку, а потім Салах добив м'яч у ворота після сейву Онани.

Здавалося, що "Ліверпуль" збереже мінімальну перевагу над МЮ до фінального свистка. Однак, господарі поля зуміли зрівняти рахунок за лічені хвилини до кінця основного часу. Це Антоні підхопив м'яч після прориву Гарначо, розвернувся і за класною траєкторією відправив у дальній кут.

У додатковий час настала кульмінація драми. "Ліверпуль" знову повів після гола Елліотта, який з-за меж штрафного з рикошетом технічно поклав у дальній кут воріт. Утім. "Юнайтед" відігрався зусиллями Рашфорда – Мактоміней прокинув вперед, а форвард у дотик пробив повз голкіпера.

Коли ж наївні вболівальники повірили в невідворотність серії пенальті, то МЮ вирвав перемогу. Молоді Гарначо та Діалло розіграли блискавичну контратаку, на фініші якої африканець більярдним пострілом від стійки вирвав перемогу для манкуніанців – 4:3 та путівка в півфінал у підсумку.