"Мы видим вас". Кулеба поблагодарил за акции в поддержку Украины в мире

"Я хочу отдельно выразить благодарность десяткам тысяч украинцам, которые выходят с акциями в поддержку Украины в столицах своих стран. Мы видим вас с желто-синими флагами во всех уголках мира: в Европе, в Северной Америке, Азии и других регионах", - заявил Кулеба.

Министр отметил, что такая активность и неравнодушие украинцев не только мотивирует иностранные правительства выступать в поддержку украинского государства, а также вдохновляет нас здесь, в Украине.

"Это свидетельство, что в такое непростое время весь украинский народ как один - объединен в общей борьбе за суверенитет и территориальную целостность Украины", - добавил он.

Канада

Конгресс украинцев Канады (отдел Торонто) организовал 6 февраля акцию протеста у посольства России в Торонто, требуя от страны-агрессора прекратить военную эскалацию у границ Украины с угрозой широкомасштабного вторжения.

Германия

В столицах федеральных земель Северный Рейн-Вестфалия, Бавария и Саксония в воскресенье, 6 февраля, состоялись акции в поддержку Украины. Украинские общины Дюссельдорфа, Мюнхена и Дрездена собрали в центрах городов людей, которые поддержали призывы инициаторов к правительству Германии о помощи Украине "необходимыми оборонительными вооружениями и всеми возможными средствами для противодействия агрессии России".

США

Митинг под лозунгами "Остановить Путина" состоялся у посольства России в Вашингтоне. Организовали акцию поддержки члены различных украинско-американских благотворительных организаций. К протестам присоединились не только активисты, но и обычные граждане США.

Грузия

К акции у посольства России в Тбилиси присоединились общественные активисты, представители политических партий Грузии и украинцы и белорусы, которые там проживают.