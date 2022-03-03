"Мы не сдадимся": Кличко рассказал об обороне Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинцам некуда отступать, и мы защитим наш дом от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кличко Reuters .

"Мы не сдадимся. Нам некуда отступать. Тысячи уже были убиты в этой войне против Украины. И это количество будет расти, к сожалению", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что власти Киева эвакуировали сирот в Польшу и Германию.

"Ситуация напряженная, люди встревожены, ведь продолжаются постоянные обстрелы по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры", - сказал Кличко.