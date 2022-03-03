ru ua
Чт, 03 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

"Мы не сдадимся": Кличко рассказал об обороне Киева

Новина українською →
Четверг 03 марта 2022 20:17
"Мы не сдадимся": Кличко рассказал об обороне Киева Фото: Виталий Кличко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что украинцам некуда отступать, и мы защитим наш дом от российских захватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кличко Reuters.

"Мы не сдадимся. Нам некуда отступать. Тысячи уже были убиты в этой войне против Украины. И это количество будет расти, к сожалению", - отметил Кличко.

Он также подчеркнул, что власти Киева эвакуировали сирот в Польшу и Германию.

"Ситуация напряженная, люди встревожены, ведь продолжаются постоянные обстрелы по жилым кварталам и объектам критической инфраструктуры", - сказал Кличко.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Виталий Кличко Киев
NEWS
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
Война России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Обратной дороги нет. Что ждет Украину после разрыва с энергосистемой РФ и Беларуси